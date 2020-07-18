Max Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinin ardından Fenerbahçe'nin gündemine gelen Carlos Eduardo ile ilgili gündem yaratacak bir açıklama geldi. Brezilyalı yıldızın menajerliğini yürüten Marcelo Pinheiro, son yaptığı açıklamayla Sarı Lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.





Al Hilal forması giyen ve kontratı sona eren 30 yaşındaki 10 numaranın geleceği hakkında konuşan Pinheiro, Suudi basın mensuplarına verdiği demeçte "Al Hilal yönetiminin Şubat ayında yaptığı iki yıllık sözleşme uzatma teklifini oyuncum kabul etmişti. Ancak kulüp, daha sonra daha düşük ücretli yeni bir teklifle geldi ve Carlos da bunu reddetti." ifadelerini kullandı.

Eduardo'nun transferdeki önceliğinin Suudi ligi olacağının altını çizen Pinheiro, "Şu ana kadar kendisine Körfez ülkeleri, Türkiye ve Brezilya'dan teklifler geldi. Şu an için Suudi kulüpleriyle bir görüşmemiz yok. Ancak ligin bitiminin ardından her şey ciddiye binecektir." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler