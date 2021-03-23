A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında yarın Hollanda'yı ağırlayacak.

Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Her şey yolunda, burayı çok özledik. Bu ortamı ve atmosferi çok iyi bildiğimiz için, gelmeden önce sürekli konuşuyorduk. Maçı dört gözle bekliyoruz. Sıkışık bir fikstür var, futbolun güzelliğinin yanında zorluğu da bu. Hayalimiz, Dünya Kupası'na katılabilmek. Hocamız ilk röportajında bunu söylemişti, biz de bu doğrultuda çalışacağız. Benim futbol hayatım baskıyla geçti. Benim üstümde bir baskı tabii ki var ama bu baskıyla yaşamaya alıştım. İnşallah yeni golcüler ve önemli oyuncular gelir. Şu anda bizler varız, bu bayrağı biz taşıyoruz, inşallah daha zinde ve genç oyuncular bu formayı giyecek" dedi.













Daha sonra Şenol Güneş ile basın toplantısına katılan Burak Yılmaz, "Şenol Hoca bana ve takım arkadaşlarıma 'Ben Dünya Kupası heyecanını yaşadım, siz de yaşamalısınız. Bunu hak ediyorsunuz' dedi. Hollanda çok iyi bir rakip, iyi analiz ettik. Kazanmak istiyoruz. Biz Haaland'dan korkmuyoruz. Onlar da bizden korkmasın. Sakin sakin, usul usul maçımızı oynayalım. Dünya Kupası için önümüzde 1.5 yıl var. Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyorum, oynamak da isterim." dedi.