Kartal’da Adem Ljajic rüzgarı esiyor... Geçtiğimiz hafta Antalya karşısında ikinci yarıda oyuna giren ve takımının tek golünü atan Sırp futbolcu, dün akşam da Denizlispor deplasmanını boş geçmedi.





28 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Boateng’in yerine ilk 11’de görev alırken, formayı kolay kolay kaptırmacağının sinyalini verdi. Gökhan Gönül’ün kafa golünde çok şık bir korner kullanan ve tehlike yaratan Ljajic, takımının dördüncü golünde ise klasını konuşturdu.

Ceza sahası dışından muhteşem bir vuruş yapan Siyah- Beyazlı oyuncu, böylece ligde üst üste iki maçta fileleri havalandırmış oldu