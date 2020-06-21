Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi aşkına kalan şansını sonuna kadar zorlamaya kararlı. Deplasmanda Denizlispor engelini kayıpsız geçen Siyah-Beyazlılar, maç fazlasıyla da olsa Galatasaray’la aradaki puan farkını 3’e indirmiş durumda. Kara Kartal’ın hedefi, zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray ve Sivas’ı geride bırakarak, ilk etapta üçüncü sıraya oturabilmek. Bu durumda, Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezası da kesinleşirse, Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılma şansı ortaya çıkacak. Siyah-Beyazlılar, kalan haftalarda işte bu hedefin motivasyonuyla galibiyet serisi yakalamak istiyor.





Nispeten daha rahatlar

Kara Kartal’ın son 6 haftası, zirve yolundaki rakiplerine oranla bir nebze daha rahat görünüyor. Yalnızca 33. haftada Fenerbahçe ile kendi evinde derbi maçına çıkacak olan Beşiktaş; sırasıyla Konyaspor, Kayserispor (d), Kasımpaşa, Yeni Malatya (d) ve son haftada Gençlerbirliği (d) ile kozlarını paylaşacak.