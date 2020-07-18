Beşiktaş'ın Fabrice N'Sakala transferinin perde arkasına Fanatik ulaştı. Alanya'nın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen Demokratik Kongolu oyuncu, ilk olarak Fenerbahçe ile görüştü ve yıllık 1.2 milyon Euro'ya el sıkıştı. Bu noktadan sonra devreye Beşiktaş girdi, N'Sakala'yı eski hocası Sergen Yalçın aradı.





Kariyerini düşündü

Görüşme sonrası fikrini değiştirdiği bildirilen 29 yaşındaki oyuncu, 1 milyon Euro teklif eden Beşiktaş'ı daha fazla para öneren Fenerbahçe'ye tercih etti. N'Sakala'nın Sergen hoca ile çalışmanın kariyeri açısından daha iyi olacağını düşündüğü için parayı ikinci plana attığı öğrenildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda N'Sakala ile 2+1 yıllık mukavele yapması bekleniyor.

Fanatik Özel / Çağrı Davran











