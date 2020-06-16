Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlıyor. Konuk ekip ilk maçı 2-1 kazanmasının getirdiği avantajla sahaya çıkıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak olan mücadelede deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final 2. maçında 2-1'in rövanşında bu kez Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Milyonların merakla beklediği mücadele ATV'den canlı yayınlanıyor. ATV canlı izle, Atv internetten canli izleme seçenekleri futbol severler tarafından araştırılıyor. ATV canlı izle! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı internetten izle!

















Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. ATV'den şifresiz yayınlanacak maçın skor takibi ve canlı anlatımı haberimizde olacak.









İKİ TAKIMIN MAÇ KADROLARI:

Fenerbahçe:

Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues

Yedekler

Harun Tekin - Murat Sağlam - Ömer Faruk Beyaz - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Tolgay Arslan - Mehmet Ekici - Emre Belözoğlu - Mevlüt Erdinç -Allahyar Sayyadmanesh

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth

Yedekler

Erce Kardeşler - Hüseyin Türkmen - Manuel Da Costa - Manoel Messias - Serkan Asan - Abdurrahim Dursun - Taha Tunç - Doğan Erdoğan - Bilal Başacıkoğlu - Koray Kılınç

Mehmet Ekici yerine Zajc

Fenerbahçe’de geçtiğimiz cuma günü oynanan Kayserispor müsabakasına 11'de başlayan Mehmet Ekici, Trabzonspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından yedeğe çekilirken, yerine Miha Zajc’a görev verildi.





Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de geçtiğimiz haftaya göre Ekici-Zajc değişikliği yaşandı. Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor mücadelesinde Mehmet Ekici ilk 11’de görev alırken, bordo-mavili ekip karşısında ise Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tarafından Miha Zajc sahaya sürüldü.

Hasan Ali ve Vedat 11'de...

Fenerbahçe’de sakatlığı son bulan Vedat Muriqi ile sarı kart cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçında ilk 11’de görev aldı.

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 27. haftasında oynanan Kayserispor maçında sarı kart cezası bulunduğu için görev alamayan Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı geçen ve lig maçında oyuna sonradan dahil olan Vedat Muriqi Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11’de şans buldu.

Büyük önem veriyorlar

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Bordo- Mavililer de Türkiye Kupası'na bir hayli önem veriyor. Karadeniz devi bu akşam oynanacak önemli karşılaşmada skor avantajını koruyarak Kadıköy'de istediği sonucu almayı ve ezeli rakibi Kanarya'yı kupanın dışına itmeyi amaçlıyor.

Trabzon 15 Fener 18'i istiyor

Kuşkusuz hem Fenerbahçe'nin hem de Trabzonspor'un bu akşamki tek hedefi finale yükselmek. Kanarya skoru kendi lehine çevirip Fırtına'yı elemeyi başarırsa tarihinde 18. kez final oynama hakkı kazanacak. Karadeniz ekibi ise avantajını koruyup turu atlarsa 15. kez finale çıkacak. Bordo-Mavililer'in 8,Sarı-Lacivertliler'in ise 6 kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Kupada üstünlük Fırtına'nın

Ezeli rakipler bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda 14. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 13 sınavda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Fırtına söz konusu maçların 7'sini kazanırken, Fenerbahçe sadece 4 maçta galibiyet sevinci yaşadı.2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Deplasmanda attığı golle umutlanan Fenerbahçe, her türlü 2 farklı galibiyette ve 1-0'da tur atlayan takım olacak. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse ise uzatma dakikaları veya penaltılar finale yükselen ekibi belirleyecek.

Trabzonspor nasıl tur atlar?

Rövanş öncesi avantajı kapan Trabzonspor, alınacak beraberlikte, galibiyette veya tek farklı mağlubiyette adını finale yazdıran ekip olacak.