Erzurumspor forması giyen ve futbolu bırakma kararı alan Açıl, sportif kariyerine Ilıcalı ile yönetici olarak devam edecek. Merthan Açıl aynı zamanda Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl'ın eşi.

İstanbul doğumlu olan 38 yaşındaki Merthan Açıl, Bakırköyspor'da futbola başladı ve Rize'den Kasımpaşa ve Adanaspor'a kadar birçok takımda forma giydi. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan savunmacı, 17 gol atıp 2 de asist yaptı. Açıl son olarak Erzurumspor ile Süper Lig 'e yükselme başarısı gösterdi.









Kulübün büyük ortağı da Türk

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivise'de yer alan ve büyük ortaklığını Özgür Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard'a ortak olduğunu açıklamıştı. Ilıcalı'nın bu yatırımı pandemi sürecinde büyük kan kaybına uğrayan ve iptal edilen Hollanda Ligi çevrelerince de memnuniyetle karşılanmıştı. Kulübün hisselerinin yüzde 5'ine ise taraftarlar sahip. Henüz açıklanmasa da Ilıcalı'nın yüzde 25 ila yüzde 40 arasında bir hisse aldığı tahmin ediliyor. (Ajansspor)