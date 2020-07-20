Medipol Başakşehir’i göreve geldiği ilk sezonda şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, tarihi bir başarıya imza attı. Bitime bir hafta kala Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir, Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan 6. takım olarak tarihe geçti. Türk Futbol camiasından Başakşehir'e tebrik yağarken, eski bir dost bu tarihi anı unutmadı.

Başakşehir'le şampiyonluğu kıl payı kaçıran Abdullah Avcı, meslektaşı Okan Buruk'u arayarak tebrik etti.





'Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor'

Kayserispor maçının ardından Okan Buruk, Avcı'ya teşekkürlerini iletmiş ve "Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var" şeklinde konuşmuştu

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