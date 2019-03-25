Beşiktaş Yönetimi, kulüpteki ekonomik krizden kurtulmak için sezon sonunda oyuncu satışı kararı almıştı. Siyah- Beyazlılar’ın bu doğrultuda ilk olarak takımdaki piyasa değeri en yüksek isim olan Domagoj Vida’yı satış listesine koyacağı iddia edilmişti.

Tecrübeli futbolcuyla ilgili ortaya çıkan durumun ardından yıldız ismin talipleri hemen harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncu için ara transfer döneminde girişimde bulunan İtalya Serie A Ligi ekipleri; Roma ve İnter’e ek olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın da menacerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi.

Yönetim indirime gitti

Dünya Kupası’nda geçen yıl Hırvatistan formasıyla final heyecanı yaşayan Domagoj Vida’nın Beşiktaş’taki performansıyla vitrinde yer almaya devam etmesi sebebiyle Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek tutuyor.

1,84’lük stoper için ilk etapta 20 milyon Euro’luk (130 milyon TL) talepte bulunan ancak istediği rakamı bulamayan yönetimin, Vida’yı yaz ayındaki transfer döneminde satışa sunması halinde değerini 15 milyon Euro (97 milyon TL) olarak belirleyeceği belirtildi.

Yıllık maaşı 20 milyon TL

İlk etapta kariyerine Kara Kartal’da devam etmeyi planlayan Vida’nın, 3 milyon Euro’uk (19 milyon 500 bin TL) yüksek maaşına ek olarak kulübün mali problemlerini aşmak için paraya ihtiyacının bulunması sebebiyle yönetimin ayrılık kararı alması halinde transferine sıcak bakabileceği ifade edildi. Beşiktaş formasıyla 2 sezonda 41’i ilk 11’de olmak üzere 48 maça çıkın Vida, rakip fileleri 1 kez sarsmayı başarmıştı.