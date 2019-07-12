Beşiktaşlı savunma oyuncusu Domagoj Vida'nın menajeri Rus basınına konuştu. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'ta mutlu olduğunun ve sözleşme uzatmayı düşündüğünü belirten menajeri, "Vida bu yaz kulüpten ayrılmayacak. 30 yaşında ve sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş'la yeni bir anlaşma yapmak ve 2025 yılına kadar kulüpte kalmak amacında. 2018 yılında Liverpool'un kendisine ilgisi olduğu unutulmasın. Vida'nın kalitesini herkes biliyor" dedi.