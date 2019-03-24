Vida'lı Hırvatistan, Macaristan'a mağlup oldu

Avrupa Şampiyonası 2020 elemeleri E Grubunda son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan deplasmanda Macaristan'a 2-1 mağlup oldu.

24 Mart 2019, Pazar 22:10
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Vida'lı Hırvatistan, Macaristan'a mağlup oldu

Avrupa Şampiyonası 2020 elemeleri E Grubunda son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan deplasmanda Macaristan'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Ante Rebic'in golüyle 1-0 öne geçen Hırvatlar üstünlüğünü korumayı başaramadı. Macaristan 34. dakikada Adam Szalai, 76'da Mate Patkai'nin golleriyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Macaristan sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla ilk maçında Slovakya'ya 2-0 yenilen Macaristan ilk puanını zorlu rakibi karşısında kazanarak puanını 3'e yükseltirken, elemelerde oynadığı ilk maçta Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden Hırvatistan 3 puanda kaldı.



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