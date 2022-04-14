Beşiktaş ’ta sezon sonu sözleşmesi bitecek isimlerden Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılar'da kalmak için yeni sözleşmesinde büyük bir indirime gitmeyi kabul etti.

Yönetimin önerdiği maaşa yaklaştı

Yıllık 3.5 milyon Euro ile takımın en çok kazananlarından olan Hırvat stoper, kendisine transfer teklifi yapan kulüpler olmasına rağmen yönetimin önerdiği rakama yaklaştı.

2 milyon Euro'ya indi

Menajeri aracılığıyla 2 milyon Euro’ya indiğini bildiren Vida, "Burada mutluyum. Üstelik ev de aldım. Ülkeme de yakın. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim." diyerek maaşının bir kısmından feragat etti.

Yönetim 1,5 milyon Euro önerdi

Yönetimin 1.5 milyon Euro yıllık ücret önerdiği Domagoj Vida ile orta yolun en kısa süre içerisinde bulunup, anlaşılması bekleniyor.

Bu sezonki istatistikleri

Ocak 2018'den beri Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida, bu sezon Kara Kartal ile 30 karşılaşmada görev aldı. Çıktığı maçlarda 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Hırvat stoper, 6 kez sarı kart gördü. (Ajansspor)