Rahatsızlık ve sakatlık nedeniyle Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşmalarını kaçıran, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında ise kulübede olan Vida, Erzurumspor maçına 11’de başladı. Montero’nun yerine teknik direktör Sergen Yalçın’ın sahaya sürdüğü 31 yaşındaki stoper, savunmada sıkıntı yaşamadı. Tecrübeli futbolcu, 69. dakikada ise takımdaki hücumcuları kıskandıracak bir gol attı. Ghezzal’ın ortasında akrobatik bir vuruş yapan Vida, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın tartışmasız en güzel golünü filelere yollayan Vida, 4 hafta sonra müthiş bir dönüş yapmış oldu. Başarılı savunmacı en son golünü, 19 Temmuz 2020’deki Fenerbahçe maçında yine Vodafone Park’ta kaydetmişti.



