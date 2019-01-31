Vida'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, sosyal medya hesabından transferiyle ilgili açıklamada bulundu.

31 Ocak 2019, Perşembe 22:58 Son Güncelleme:
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Vida'dan flaş transfer açıklaması

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vida, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Fikret Orman'a ve yönetime teşekkür etti. Vida kendisine transfer teklifi geldiğini de açıkladı.

Vida'nın açıklaması şöyle;

Avrupa'nın saygıdeğer birçok kulübü tarafından isteniyor olmaktan onur duymakla beraber başkanımız Fikret Orman ve yönetimimize beni Beşiktaş ailesinin önemli bir parçası olarak gördükleri için minnettarım. Ailem ve ben, Türkiye'de yaşıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Takımımız ve taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yaparak mücadele etmek için sabırsızlanıyorum.

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