Vida ve Ljajic için gözler West Brom’da...

Kara Kartal’ın eski hocası olan ve şu anda İngiliz ekibi West Brom’un teknik direktörlüğünü yapan Slaven Bilic, gözünü Beşiktaş’ın yıldızlarına dikti. Hırvat teknik adam, önümüzdeki sezon büyük ihtimalle Premier Lig’de mücadele edecek olmaları nedeniyle iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda transferdeki ilk hedefi vatandaşı Domagoj Vida olan tecrübeli hoca, Siyah-Beyazlılar’dan bir ismi daha hedefleri arasına ekledi: Adem Ljajic...

İlgili Haberler Rekortmen Eldiven Nurullah Aslan

Ada’ya gitmek istiyorlar

Başarılı çalıştırıcı, Beşiktaş’la iyi ilişkilerini kullanarak iki oyuncuyu kadrosuna katmayı amaçlıyor. Ada ekibi, iki yıldız için de paket teklif sunmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri nedeniyle olası transfere sıcak bakıyor. Vida ile Ljajic’in de kariyerlerine İngiltere’de devam etmek istemesi transferin önünü iyice açıyor.



