Vida hayata döndü!

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile pazartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmana istasyon koşularıyla başlayan Siyah-Beyazlı ekip, pas ve 5’e 2 çalışması ile taktik programın yer aldığı uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, yarım sahada oynanan taktik maçının ardından şut çalışması ile tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Adem Ljajic’in de formunu her geçen gün yükseltmesinden memnun olan teknik ekip, Sırp futbolcuya Denizlispor karşılaşmasında şans vermeyi düşünüyor.

Hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor

Kara Kartal’daki 3.4 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle transfer döneminde takımdan ayrılmak için birçok kulüple temas halinde bulunan ve bundan dolayı sahaya odaklanamadığı için performansında düşüş yaşayan Domagoj Vida da pencerenin kapanmasının ardından adeta kendini buldu. Takım çalışmalarında hırsıyla dikkat çeken Domagoj Vida’nın, Denizlispor’la pazartesi günü oynanacak karşılaşmada formasına geri dönmesi bekleniyor.