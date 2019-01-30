Vida gidiyor Lemos geliyor!

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda forvet hattına Burak Yılmaz’ı, stopere de İsimat Mirin’i transfer eden Siyah-Beyazlılar’da çalışmalar hızlandı. Kara Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için İtalya Serie A’nın 2 önemli ekibinin harekete geçtiği ortaya çıktı. Başarılı savunmacı için temsilcimiz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma ve bir diğer Çizme ekibi İnter’in girişimlerde bulunduğu bildirildi. İlk etapta tecrübeli futbolcuyu satmaya sıcak bakmayan yönetimin, kulüpteki mali sorunlar sebebiyle Vida’nın transferine onay verdiği ifade edildi. Kiralık kontratı iptal edilecek Transfer döneminin bitimine kısıtlı bir süre olması sebebiyle Domagoj Vida’nın ayrılık konusunu göz önünde bulunduran yönetim, Hırvat yıldızın yerini doldurmak için hemen düğmeye bastı. Kara Kartal’ın, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da kiralık olarak forma giyen Las Palmas’lı Mauricio Lemos’u ilk hedef olarak belirlediği kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Siyah-Beyazlılar’ın, Uruguaylı futbolcunun İtalyan kulübündeki kiralık sözleşmesini fesh edip Kara Kartal’a gelmesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.