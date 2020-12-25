Domagoj Vida için sezon iyi başlamadı. Tecrübeli oyuncu savunmada yaptığı hatalar nedeniyle çok eleştirildi. Hafta sonundaki Erzurum maçından önce iki karşılaşmada kulübede bekledi. Vida, Erzurum mücadelesinde 11’e harika bir dönüş yaptı. Hırvat savunmacı, savunmadaki başarılı performansını attığı jenerikli golle süsledi. Dün maç ayine 11’de başlayan Domagoj Vida, defansif anlamda zaman zaman aksadı. Ankaragücü’nün kontratakları karşısında Welinton ile birlikte sıkıntı yaşadı. Ancak Vida, maçın kahramanı olmayı da başardı. 61. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortaladı, Hırvat yıldız Ankaragücü savunmasının arasında kendisini unutturup kafayla fileleri sarstı. Ligde peş peşe ikinci kez gol sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, bu sayısıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.



