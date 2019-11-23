Victoria’s Secret şovu neden kaldırıldı?

Sıkıştırıldıkları kalıplardan kurtulmak isteyen kadınların kampanyaları sosyal medyanın büyümesiyle 2013’te yayıldı. Bu gelişme, dünyanın en seksi kadınları sayılan Victoria’s Secret ‘melekleri’ni de hedef aldı. İdeal kadın bedeni dayatmasına karşı ‘anti-melek’ hareketi başladı. Şirket, durumu toparlamak için 2014’te “Bedenimi Seviyorum” kampanyası başlattı. Ancak bu, ters tepti. Çünkü, reklamda her biri sıfır beden melekler kullanılmıştı. Kadın hareketi, tacize uğramış kadınların 2017’de sosyal medyada “MeToo” (Ben de) etiketiyle başlattığı paylaşım zinciriyle dünyayı sardı.

Dijital yenilgi

Büyük beden kadınların taleplerini göz ardı etmeyen moda dünyasında hızlı bir dönüşüm başladı. Ancak ‘kusursuz beden’ ısrarındaki Victoria’s Secret bunun bedelini düşen satış rakamlarında görmeye başladı. Ayrıca dijital gelişmelere paralel olarak her yıl sonunda yapılan şovun televizyondaki izlenme oranları da düştü. 24 yıl önce 12 milyon kişinin izlediği şovu geçen yıl sadece 3.3 milyon kişi izledi. Önce, bu yılın başında geleneksel şovun televizyonda yayınlanmayacağı açıklandı. Marka 2018’de 20, 2019’da 50 mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Victoria’s Secret, sonunda dün yılbaşı şovunu kaldırdığını açıkladı. Moda dünyasındaki değişimin gerisinde kaldığını itiraf eden şirket, tüm beden tiplerine uygun yeni bir strateji belirlemek için özel bir proje başlattı.

Dünyayı kasıp kavuran Victoria’s Secret podyumu, Gisele Bündchen, Adriana Lima, Candice Swanepoel gibi kanat takarak melek olan modellere milyonluk servet ve şöhret kazandırmıştı.

Avustralyalı model Robyn Lawley (30), tek tip model algısının yıkılması için şirkete karşı kampanya başlattı. Şirketin ‘Bedenimi Seviyorum’ reklamına yanıt olarak her vücut tipinden arkadaşıyla kanat takıp Londra’da yürüdü.