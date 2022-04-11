Victoria Beckham ilk kaynanalığını yaptı!

Dünyaca ünlü David Beckham ve Victoria Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, babası milyarder olan Nicola Anne Peltz ile görkemli bir düğünle evlendi. 3,5 milyon doların harcandığı düğüne Beckham'ın sevgisinin göstermek için Peltz'in soyadını alması damga vurdu. Ancak Beckham'ın bu kararı ailede krize neden oldu.

SEVGİLİSİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham, soyadıyla ilgili ilginç bir hamle yaptı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi imzalayan Beckham, sevgisini göstermek için Nicola Anne Peltz'in soyadını almaya karar verdi. Düğünden sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Beckham, eşiyle pozunu "Mr&Mrs Peltz Beckham" notuyla paylaştı. 27 yaşındaki Beckham'ın paylaşımı kısa sürede 955 binden fazla beğeni aldı.

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI

Oğullarının soyadı kararını onaylamayan Beckham ailesi ise sosyal medya hesaplarına yaptıkları paylaşımlarla tavırlarını koydu. David Beckham ve Victoria Beckham, Instagram hesaplarından yayınladıkları fotoğraflara "Mr & Mrs Beckham" notunu düştü.