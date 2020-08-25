Victoria Beckham: David makyaj malzemelerimi kullanıyor

Spice Girls’ün eski üyesi ve ünlü moda tasarımcısı Victoria Beckham, kozmetik ürünlerini eşi David Beckham üzerinde denediğini ve ürün yelpazesini sergilemek için eşinin mükemmel kişi olduğunu söyledi.

'David buna bayılıyor'

The Sun’ın haberine göre; Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Victoria Beckham şu ifadeleri kullandı:

"O benim en iyi modelim. David az önce cilt bakım serumunun bittiğine dair mesaj atmış. David buna bayılıyor. Ona biraz götüreceğim."

46 yaşındaki Victoria Beckham, 45 yaşındaki eşi David Beckham’ın kendi makyaj markasının ürünlerini çok sevdiğini ve kullandığını belirtti.

Victoria Beckham iş ortaklarından Sarah Creal da David Beckham'ın bronzlaştırıcı ürünleri çok sevdiğini söyledi.

Ünlü futbolcu daha önce itiraf etmişti

Ünlü futbolcu daha önce de eşinin dudak nemlendiricilerini, kremlerini ve cilt bakım ürünlerini kullandığını itiraf etmişti ancak görünüşe göre Beckham eşinin makyaj malzemelerini de kullanıyor.