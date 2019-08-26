Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Kenyalı ön libero Victor Wanyama, yaz transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Ada basını ise Londra ekibinden ayrılmaya karar veren 28 yaşındaki ön liberonun yeni rotasının Belçika olacağını duyurdu.

Daily Mail gazetesi, kendisini kiralamak isteyen kulüplerden gelen tekliflerin tamamını geri çeviren defansif orta saha oyuncusunun pazartesi günü Club Brugge ile dört yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu. Yıldız futbolcunun bonservisi için Tottenham'a ödenecek bonservis bedelinin ise tam 15 milyon euro olacağı kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler