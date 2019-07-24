Victor Wanyama resmen açıkladı! Transfer...

Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Kenyalı defansif orta saha oyuncusu Victor Wanyama'nın adı, son dönemlerde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelmişti. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak ESPN'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı.

Önümüzdeki hafta takımıyla yeniden antrenmanlara başlayacağını söyleyen Wanyama, "Spekülasyonların üzerinde fazla durmak istemiyorum. Zira transfer dönemlerinde bir futbolcunun adının başka kulüplerle anılması normaldir. Ancak şunu söylemek isterim ki hiçbir yere gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Kenyalının kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler