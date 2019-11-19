Victor Ruiz iddialı: Şampiyon olacağımıza inanıyorum!

Kartal’ın sezon başında İspanya La Liga ekibi Villareal’den kadrosuna kattığı Victor Ruiz, kısa sürede Siyah-Beyazlılar’a uyum sağlamıştı. Bu sezon 8 karşılaşmada formayı giyen 30 yaşındaki stoper, hedefleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dün Radyospor’a konuşan Ruiz, “Şehri ve kulübü tanımaya çalışıyorum. Önemli gelişme kaydettim. Her şey pozitif. İstanbul’da olmaktan ve Beşiktaş’ın futbolcusu olmaktan son derece mutluyum. Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Eski başkanla çok fazla vakit geçiremedik. Yeni başkanla da birkaç kez karşılaştık. Bu konuda fikir yürütecek kadar bilgi sahibi değilim. Yeni bir süreç. Yeni yönetimle ne durumda olduğumuz konusunda net şeyler söyleyemem. Ama en iyisini yapmak istiyoruz” dedi.

‘Puanlar birbirine yakın’

Sezon sonunda Süper Lig’de kupayı kaldıracaklarına inandığını söyleyen Ruiz, “Beşiktaş şampiyon olacak. Buna inanıyorum. Başta iyi başlayamadık ama kendimizi geliştirdik ve iyi bir duruma geldik. Son maçta kazandık. Bundan sonra da kazanmamız gereken çok sayıda maç var. Puan tablosunda birbirine yakın sonuçlar var. Son maça kadar alabileceğimiz maksimum puanı almaya çalışacağız. Beşiktaş şampiyon olma potansiyelini her zaman taşıyor. İyi başlamadık ama şampiyon olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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