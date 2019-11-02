Victor Ruiz: Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istiyoruz

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, 2-1 galip geldikleri Antalyaspor maçını yorumladı. Özgüvenlerinin arttığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Özgüvenimiz artıyor. Özgüvenimiz yüksek. Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istiyoruz." dedi.

02 Kasım 2019, Cumartesi 22:23
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Victor Ruiz: Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istiyoruz

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, ''Kendi adıma ve takım adına baktığım zaman doğrular daha çoktu ama hatalar da vardı. Antalya'nın attığı golde yaptığımız zincirleme hatalar, gole sebebiyet verdi." dedi.

Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istediklerini vurgulayan Ruiz, ''Moralimiz yüksek. Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istiyoruz. İyi yerlere gelmek istiyoruz.'' diye konuştu.

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