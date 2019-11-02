Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, ''Kendi adıma ve takım adına baktığım zaman doğrular daha çoktu ama hatalar da vardı. Antalya'nın attığı golde yaptığımız zincirleme hatalar, gole sebebiyet verdi." dedi.

Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istediklerini vurgulayan Ruiz, ''Moralimiz yüksek. Hem Avrupa'da, hem ligde yukarılara çıkmak istiyoruz. İyi yerlere gelmek istiyoruz.'' diye konuştu.