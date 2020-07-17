Victor Ruiz faturası ağır olacak

Beşiktaş’ta derbi öncesi beklenmedik bir şok yaşanmış ve savunmanın kritik isimlerinden Victor Ruiz, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak fesh etmişti. Siyah-Beyazlılar, salgın öncesi Ruiz’in tüm ödemelerini yaptıklarını ancak salgın sonrası olan ödemeler için oyuncunun kendileriyle masaya oturmaya yanaşmadığını ifade etmişti. Alınan bilgiye göre Ruiz’in menaceri, koronavirüs sonrası alacakları için kulübe kağıt yolladı. Verilen sürede ödemeler yapılmayınca da İspanyol savunmacı, Siyah-Beyazlılar’la yollarını Fenerbahçe mücadelesi öncesi ayırdı. 31 yaşındaki oyuncunun menaceri, haklı olan tarafın kendileri olduğunu belirtirken, artık FIFA’da çözüme kavuşacak olayın Kara Kartal aleyhine sonuçlanma ihtimali, kulübe maddi anlamda büyük bir zarar getirecek.

Oynamadan para kazanacak

Sezon başında Villarreal’den 2.5 milyon Euro bonservis ödenerek alınan Ruiz’e 3 yıllık anlaşma karşılığında senelik 1.8 milyon Euro verilecekti. İşte bu doğrultuda FIFA’nın, Beşiktaş’a karşı bir karar alması halinde Ruiz’e önümüzdeki 2 yıl da dahil olmak üzere ödenmesi gereken tüm paralar verilecek. Yani Kartal, bonservisiyle aldığı ve yaklaşık 1 sene sonra serbest kalan tecrübeli oyuncu için kasasından toplamda 7.9 milyon Euro (61.8 milyon TL) çıkarmış olacak. Ayrıca kulübün bu futbolcunun maaşını zamanında ödemediği gerekçesiyle FIFA tarafından transfer yasağı ya da benzeri bir ceza alması da ihtimaller arasında yer alıyor.

FIFA bu işe hiç karışmıyor

Dünya futbolunun patronu FIFA, koronavirüs sonrası maddi anlamda büyük sıkıntı çeken kulüplerin, oyuncularına ödemeleri gereken maaşlar konusunda net bir tavır almamıştı. FIFA, bu süreçte sadece tavsiye olarak taraflara, “İndirim konusunda oturup, ortak noktada anlaşın” demişti. İndirim yapılan kısımda bir sıkıntı olması konusunda devreye gireceğini belirten FIFA, kulüplerin kalan kısmını ise ödemeleri gerektiğini vurgulamıştı. Bir bakıma bu yüzden de kulüp ve futbolcu anlaşamayınca, ortaya da Fenerbahçe’den Max Kruse’nin, Beşiktaş’tan Loris Karius ve Victor Ruiz’in tek taraflı sözleşmelerini fesh etme durumları çıkıyor.