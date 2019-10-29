Victor Osimhen bombası

Fransız kulübü Lille'in sezon başı 12 milyon euroya kadrosuna kattığı 20 yaşındaki Victor Osimhen Nicolas Pepe gibi flaş bir transfere imza atmak üzere...

Fransa medyasında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, Arsenal ve Barcelona genç oyuncu için şimdiden harekete geçti. 14 maçta 8 gol 2 asistlik performansı bulunan Osimhen'in değeri şu an için 15 milyon euro civarı olsa da Lille'in oyuncusu için en az 20 milyon euro isteyeceği belrtildi.

Osimhen'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Hatırlanacağı üzere sezon başı 16,5 milyon euroya Yusuf Yazıcı'yı transfer eden Lille, Nicolas Pepe'yi de 80 milyon euroya Arsenal'e satmıştı.

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