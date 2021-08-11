Galatasaray Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Danimarkalı stoper Victor Nelsson’u kadrosuna kattığını açıkladı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Danimarkalı oyuncunun kulübü Kopenhag’a da 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödeneceği belirtildi. Nelsson’un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu duyuruldu.









22 yaşındaki stoper, Galatasaray'da 25 numaralı formayı giyecek. Fatih Terim hocamızla çalışmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." diyen Nelsson, "Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için de sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum." şeklinde konuştu.