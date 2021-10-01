UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray , Marsilya’yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, deplasmanda aldıkları 1 puanın önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

'Burada bir puan alıp dönmek önemliydi'

''İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Takım olarak iyi oynadık. İkinci yarı ise daha fazla defans ağırlıklı oynadık. Bunu da takım olarak iyi başardık. Burada bir puan alıp dönmek önemliydi. Bunu da gerçekleştirdik.''

'Puan ya da puanlar almak istiyoruz'

''Lokomotiv Moskova maçından da puan ya da puanlar almak istiyoruz. Üç puan almak harika olurdu. İyi takımlara karşı oynasak da onlara karşı puan almak istiyoruz.''





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