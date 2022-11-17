Danimarka Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Galatasaray ’ın 25 yaşındaki savunmacısı Nelsson, GSTV’ye açıklamalarda bulundu. Victor Nelsson, “Çok mutlu olduğum bir durum, kendi vatanımı orada temsil ediyor olmak. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. Her şey olabilir, çok büyük bir turnuva. Ama 7-8 maç içerisinde kupayı kazanabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Fransa’yı en iyi tanıyorum”

Fransa, Tunus ve Avustralya ile yer aldıkları D Grubu'nu değerlendiren Nelsson, “Danimarka iyi bir takım. Diğer rakiplerimiz de güçlü takımlar. 1 ay içerisinde nerelere geleceğimizi göreceğiz. Daha önce iki kere oynama fırsatı yakaladım, Fransa’yı en iyi tanıyorum. 4 ay içerisinde 2 kere onlara karşı oynadım. Zor olduklarını bilerek onlara karşı mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

Son olarak Dünya Kupası süresince sarı-kırmızılı taraftarların kendilerine vereceği desteğe de değinen Victor Nelsson, “Umarım Galatasaray’ı ve taraftarlarımızı mutlu edebilirim. Eğer başarılı olabilirsem, güzel oynayabilirsem de ayrıca mutlu olacağım, onları mutlu edebildiğim için, bizi destekledikleri zaman” diye konuştu.

İHA