Süper Lig 'in 17. haftasında konuk ettiği Başakşehir'le 1-1 berabere kalan ve galibiyet hasreti 6 maça yükselen Galatasaray 'da Victor Nelsson karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Nelsson'un açıklamaları şu şekilde:

"Genç bir takımız. Kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor, diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada oynuyoruz, bunun sorumluluğunu bilmemiz gerekiyor. Belki de doğru mantaliteyi daha şekilde göstermemiz, adapte olmamız gerekiyor."

"Konum anlamında çok iç açıcı durumda değiliz ama Türkiye’nin en iyi takımıyız. Bunun bilincini sahada göstermeliyiz. Biraz daha akıllıca oynayıp, maçları kazanmayı bilmemiz gerekiyor."











