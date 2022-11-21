Victor Nelsson hayal kırıklığını gizleyemedi! Sevilla sözleri!

Galatasaray 'ın geçen sezon başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Cim Bom'un sezon başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'dan gelen teklifi reddetmesi, genç futbolcu için moral bozukluğu yaratmıştı.

Danimarkalı savunmacı, ülkesinin önde gelen gazetelerinden B.T.'ye özel açıklamalar yaparak, gerçekleşmeyen bu transfer hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.





"SADECE ŞİMDİKİ ZAMANDA YAŞIYORUM"

“Maaşımın yükseldiğini bilmiyorum” başlığıyla verilen haberde Nelsson’un, Sevilla’ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediği öne sürüldü. Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.

'ŞU ANDA BURAYA ODAKLANDIM'

Skorer'in düzenlediği haberde Victor Nelsson’un yaz transfer döneminde kariyerinde bir başka büyük değişikliği daha kaçırdığına işaret edildi. Yıldız savunmacının bunun Dünya Kupası’ndan sonra olup olmayacağı konusunda şu anda spekülasyon yapmak istemediği dile getirildi.





Nelsson konuyla ilgili olarak, “Bakalım ne olacak? Olabildiğince anı yaşamaya çalışıyorum ve şu anda burada olmaya odaklanmış durumdayım. Galatasaray’dan ayrılmam gerektiğinde, Sevilla mı yoksa başka bir şey mi olacağını görmemiz gerekecek” dedi.

Nelsson’un ayrıca, gülümseyerek, “Sevilla’ya transfer sözü verildiğini duymadım. Ama yine çok şey söyleniyor. Zam aldığımı hatırlıyorum. Aynı zamanda hakkında hiçbir şey bilmediğim bir konu” dediği ifade edildi.