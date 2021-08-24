Victor Nelsson: En önemli işim, defans yapmak

Galatasaray 'ın yeni transferlerinden savunma oyuncusu Victor Nelsson, Hatayspor ile oynanan maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Nelsson, "Galatasaray formasıyla ilk maçıma çıktım. Mutluyum. Taraftarlarımızın ürettiği atmosfer harikaydı. Kendimi çok iyi hissettim. İlk maçımda 90 dakika oynadığım için mutluyum. En önemli işim, defans yapmak. Bunu seviyorum. Topu uzaklaştırmayı, kendi kalemi savunmayı, korumayı seven biriyim. Yerden ve havadan müdahalelere önem veririm ve bu konuda iyiyim. Ofansı da seven, bloklar arasına pas atmayı da severim ama ilk işim savunma yapmak"