Victor Nelsson: Abdülkerim Bardakcı ile iyi bir ikiliyiz

Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da Victor Nelsson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Adana ekibinin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Danimarkalı stoper, Abdülkerim Bardakcı ile de iyi bir ikili olduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Abdülkerim ile iyi bir ikiliyiz'

"Kritik müdahalelerim oldu. Birçok maçta az gol yedik ve gol yememeyi başardık. Adana Demirspor çok güçlü bir takım. Bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için iyi bir maç oldu. Abdülkerim ile iyi bir ikiliyiz. Gol yememeyi başarıyoruz. O yüzden iyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum."



















