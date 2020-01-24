Victor Moses'un Inter'deki ilk günü!

Fenerbahçe’yle kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Chelsea tarafından Serie A ekiplerinden Inter'e kiralık olarak transfer olan Victor Moses'in Milano ekibiyle ilk gününün perde arkası görüntüleri karşınızda...

24 Ocak 2020, Cuma 23:11 Son Güncelleme:
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Victor Moses'un Inter'deki ilk günü!


Fenerbahçe’de Nijeryalı futbolcu Victor Moses’ın sözleşmesi feshedilirken, İtalyan ekibi Inter de yıldız futbolcunun transferini açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İngiltere’nin Chelsea ekibinden kiralanan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Bu gelişmenin ardından İtalyan ekibi Inter, Nijeryalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. 29 yaşındaki oyuncu resmi açıklama yapılmadan önce Inter tarafından sağlık kontrolünden geçirilmiş, Inter ile antrenmana çıkmıştı.

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