Victor Moses'ten öz eleştiri

Devre arasında Chelsea’den kiralık olarak alınan Victor Moses, takımın son durumu hakkında özeleştiri yaptı.

24 Şubat 2019, Pazar 09:34
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Victor Moses'ten öz eleştiri

Moses, “Takımı bu hale biz getirdik, bu durumdan hep birlikte ayağa yine biz kaldıracağız” dedi. Zenit karşısında turu elden kaçırdıklarına dikkat çeken yıldız futbolcu, “Bize yakışmayan hatalar yaptık. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Birlikte başarıyı kovalama zamanı geldi. Bunun başlangıcını da Beşiktaş karşısında yapmalıyız. Şimdi derbi zamanı. Daha iyi oynayacağız, daha iyi olacağız. Galip gelip, yolumuza devam edeceğiz” dedi.

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