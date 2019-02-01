Nijeryalı eski futbolcu Garba Lawal, Fenerbahçe'nin Victor Moses transferiyle ilgili İngiliz basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Goal.com'un İngiliz edisyonuna konuşan 44 yaşındaki Lawal, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Sarı Lacivertliler'e kiralanmasına yönelik yaptığı yorumda Chelsea menajeri Maurizio Sarri'ye eleştirilerde bulundu.

Her antrenörün kendi felsefesi olduğunu söyleyen Lawal, Moses'ın Sarri'nin oyun sistemine uymamış olabileceğini ifade etse de "Moses, eğer düzenli oynayabilirse başka bir antrenör gelip onu geri çağırabilir." şeklinde konuştu.

"Bir futbolcunun bir hafta oynayıp ertesi hafta oynamaması sinir bozucu bir durum." diyen Lawal, "Moses, Sarri'nin kararının yanlış olduğunu kanıtlamak için Fenerbahçe'de ikinci bir şansa sahip." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler