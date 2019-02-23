Victor Moses'da geri çağırma maddesi yok

Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı gelmesinin ardından Londra ekibinin kiralık oyuncularını geri çağıracağı iddiaları Fenerbahçelileri korkutmuştu.

23 Şubat 2019, Cumartesi 17:16 Son Güncelleme:
- A +
Victor Moses'da geri çağırma maddesi yok

FIFA'nın Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesinin arrdından Fenebrahçe'yi de direkt olarak etkileyecek bir gelişme yaşanabilirdi ancak korkulan olmadı.

Öyle bir madde yok!

Devre arası transfer döneminde Sarı Lacivertlilere 1,5 yıllığına kiralık olarak katılan Nijeryalı yıldız Victor Moses için bir geri çağırma maddesi olmadığı öğrenildi. Böylece Moses gelecek sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'de kalabilecek.

Takıma katılmasından bu yana herkesin beğeniyle izlediği Nijeryalı pazartesi akşamıBeşiktaş karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Bu haberi de okudularVitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, Çin Süper Kupası'nı kazandı!

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.