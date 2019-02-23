FIFA'nın Chelsea'ye iki dönem transfer yasağı getirmesinin arrdından Fenebrahçe'yi de direkt olarak etkileyecek bir gelişme yaşanabilirdi ancak korkulan olmadı.

Öyle bir madde yok!

Devre arası transfer döneminde Sarı Lacivertlilere 1,5 yıllığına kiralık olarak katılan Nijeryalı yıldız Victor Moses için bir geri çağırma maddesi olmadığı öğrenildi. Böylece Moses gelecek sezonun sonuna kadar Fenerbahçe'de kalabilecek.

Takıma katılmasından bu yana herkesin beğeniyle izlediği Nijeryalı pazartesi akşamıBeşiktaş karşısında takımının en büyük kozlarından biri olacak.

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