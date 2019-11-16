Victor Moses mesajı aldı!

Ersun Yanal, Kasımpaşa maçından sonra Victor Moses ve Garry Rodrigues’i, kötü performansları nedeniyle uyarmıştı. Ersun Yanal’ın mesajı, Moses’ta işe yaradı!

16 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Victor Moses mesajı aldı!

Ersun Yanal, Kasımpaşa maçından sonra Victor Moses ve Garry Rodrigues’i, köte performansları nedeniyle uyarmıştı. Yanal’ın mesajı, Moses’ta işe yaradı! Nijeryalı oyuncu, milli aradaki idmanlarda her geçen gün formunu artırıyor. Moses, dünkü çalışmada fırtına gibi esti.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, hücum organizasyonuna yönelik çalışmada attığı ve attırdığı gollerle hocasının yüzünü güldürdü. Nabil Dirar’ın sakatlıktan dönmesinin ardından Moses, önümüzdeki haftalarda Faslı yıldızla kıyasıya bir forma rekabetine girecek.

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