Victor Moses için şok rapor!

Chelsea’de 3 ay resmi maç oynamadan Fenerbahçe’ye gelen Moses’in yüzde yüz hazır hale gelmesi için 2 haftaya daha ihtiyacı olduğu belirtildi.

20 Şubat 2019, Çarşamba 08:26
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Victor Moses için şok rapor!

Performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi olan Moses'ın şu ana kadar 90 dakika oynamamış olması kafaları karıştırıyor.

İddialara göre sağlık kurulu Nijeryalı yıldızın 60 dakikadan fazla oynaması halinde sakatlık riski olduğunu teknik heyete bildirdi. Bunun nedeni ise Moses'in Chelsea'de 3 ay maça çıkmadan Fener'e gelmesi ve fiziki açıdan iyi henüz iyi durumda olmaması. Ersun Yanal'ın Konya maçında mecburen 82 dakika sahada tuttuğu Nijeryalı yıldızın fiziki açıdan çok zorlandığı gözlenmişti. (Takvim)

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