Victor Moses hızlı başladı

Victor Moses, girer girmez etkisini gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu, aldığı her topta direkt Malatya kalesine yöneldi. Moses, 1 şutunda çerçeveyi bulamazken, 6 pas denemesinin hepsinde isabet sağladı. Yıldız futbolcu, arkadaşlarına iki şut pası verdi. Başarılı oyuncu ayrıca 2 adam geçme denemesinde de başarılı oldu ve 4 ikili mücadele kazandı. Victor Moses, ilk maçında son derece olumlu sinyaller verdi.

Roman Neustadter ucuz atlattı

Ersun Yanal, Martin Skrtel’in yokluğunda savunmada Roman Neustadter’i oynattı. Rus futbolcu, yaptığı hatalarla adeta takımını ateşe attı. İlk golde Mina’nın rahatça kafa vurmasına neden olan Neustadter, ikinci golde de yine Mina’yı durduramadı. Onun asistinde Donald ağları havalandırdı. Sahanın en kötülerinden biri olan 30 yaşındaki oyuncu, galibiyetle birlikte rahat nefes aldı.