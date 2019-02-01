Victor Moses: Herkes bana yardımcı oluyor

Fenerbahçe'nni yeni transfer Victor Moses, Göztepe karşısında aldıkları galibiyeti ve attığı golü yorumladı.

01 Şubat 2019, Cuma 23:19
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Victor Moses: Herkes bana yardımcı oluyor

Gol attığı için mutlu olduğunu ve herkesin kendisine yardımcı olduğunu belirten Moses şunları söyledi: 

Maçın başından sonuna kadar harika bir karakter gösterdik. 2'de 2 yapmış durumdayız. Bu süreci devam ettirmek zorundayız. 

Bu benim kulübüm adına ilk golümdü. Çok mutlu oldum. Umarım daha fazla goller atmaya da devam ederim. Herkes çok çalışıyor, bana yardım ediyor. Takım harika bir karaktere sahip. Herkese teşekkür ediyorum. 

Gol sevincim bir anlama gelmiyor. Yüzümde maske varmış gibi göstermek istedim. Batman gibi... O da işini yaaprken maske takar ve görünmez. Anlamı buydu. 

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