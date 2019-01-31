Sarı-lacivertli kulübün ara transferde kadrosuna kattığı Victor Moses'in, Avrupa Ligi ikinci turunda forma giyebileceği ortaya çıktı.

Chelsea'nin bu sezon Avrupa Ligi grup aşaması maçlarında forma giyen oyuncu, kupa yönetmeliğine göre normalde ikinci turda Fenerbahçe forması giyemeyecekti. Ancak Avrupa Ligi yönetmeliğinde meydana gelen değişiklik, Moses'in oynamasının önünü açtı.

Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 43.02 maddesinde yapılan değişiklikle maddenin güncellenen halinde, ocak ayında yeni transfer edilen futbolcunun eski takımıyla, ister Şampiyonlar Ligi isterse Avrupa Ligi'nde aynı sezonda daha önce eleme turu, play off turu ve grup aşamasında forma giymiş olsun, yeni takımında son 32 turunda oynayabileceği hükmü yer alıyor. Buna göre Nijeryalı futbolcu, Zenit maçlarında oynayabilecek.

(Milliyet)