Victor Moses: Fenerbahçe beni çok istedi

Vatandaşları Emenike, Yobo ve Okocha’nın Fenerbahçe için olumlu şeyler söylediğini belirten Nijeryalı yıldız, “Daha önce Fenerbahçe ile ilgili bilgileri menacerim bana söyledi. Beni isteyen başka takımlar da vardı ama Fenerbahçe beni daha çok istedi. Takım arkadaşlarımla birlikte Fenerbahçe’yi daha iyi duruma getireceğimize inanıyorum. Hoca nerede forma verirse hazırım. Özel hocalarla çalışıyorum. İyi durumdayım, sadece maç eksiğim var. Kısa sürede eski formuma geri dönüş yapabilirim.

Yusuf Dursun