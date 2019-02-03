Victor Moses büyüledi

İngiltere Premier Ligi’nin devlerinden Chelsea’den kiralık olarak alınan Victor Moses, Fenerbahçe formasıyla ikinci maçında ilk golünü Göztepe karşılaşmasında filelere yolladı. Kayseri deplasmanı öncesi ilk 11’e harika futboluyla gözkırpan Moses, “Maçın en başından sonuna kadar harika bir karakter gösterdik. Gerçekten çok iyi bir görüntü sergiledik. 3 puan bizim için en önemlisiydi. Son 2 karşılaşmamızda 2 ’de 2 yaptık. Bu ivmeyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek isteğimiz maçları kazanarak devam etmek. Umarım bu takım için çok daha fazla gol atarım. Takım içinde herkes bana büyük destek veriyor. Kalan maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim” yorumunda bulundu.

Nabil Dirar’ın katkısı büyük

Sezonun ilk yarısında Aatif ve Volkan Demirel’le birlikte kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, Ersun Yanal’ın talebi üzerine takıma geri alınmıştı. Devre arası kampında takıma dahil olan ve Antalya’da en istekli çalışan isimlerden biri olan Dirar, Göztepe karşısındaki futboluyla büyük beğeni kazandı. Faslı kanat oyuncusu, hem hücumda hem savunmada takımına tam destek verirken, kadrodışı kararının ne kadar hatalı olduğunu da herkese göstermiş oldu.