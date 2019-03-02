Victor Moses: Buraya oynamaya geldim

Nijeryalı futbolcu karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi: "Mücadeleyi sonuna kadar bırakmadık. Beşiktaş'a karşı yaptığımız geri dönüşten sonra bu akşam bu galibiyet çok güzel oldu. Ben buraya oynamaya geldim. Şans bulup sürekli sahada olmaya. Hocamız da bana forma şansı veriyor. Oynadığım sürece sahaya elimden geleni koymaya çabalıyorum. Buraya geldiğimde fiziksel olarak %100 hazır değildim. Chelsea'de çok fazla oynamamıştım. Tam olarak hazır olmak adına elimden geleni yapıyorum. Hocamızın kararı ne olursa ben orada oynarım, sahanın herhangi bir yerinde oynarım"