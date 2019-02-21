Victor Moses: Bu şekilde elenmek acı verici

Victor Moses karşılaşmayı; "Futbol bu, bundan başka bir açıklama bulamıyorum. İlk maç çok iyi oynadık. İkinci maçta saha avantajları vardı ama biz en iyisini yapmak için geldik. Yaptığımız hatalar sonucun bu hale gelmesine neden oldu. Başımızı öne eğmektense, takım halinde önümüze bakmalıyız. Bu şekilde elenmek acı verici. Her şey bize dönmüştü ama yaptığımız hataların bedelini ağır ödedik. Bir daha bu hataları yapmamalıyız. Beşiktaş ile zor bir maç oynayacağız. O derbiye odaklanmalıyız. Ligdeki pozisyonumuzu iyi biliyoruz ama takımda halinde çalışmalıyız. Derbiyi kazanmak için oynayacağız. Beşiktaş sahasında oynuyor, tabii ki zor olacak ama birlik olursak, neden kazanmayalım?" şeklinde konuştu.