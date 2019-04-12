Victor Moses affettirecek

Victor Moses, Fenerbahçe kariyerine müthiş başladı. Yeni Malatya maçıyla siftah yapan Nijeryalı yıldız, Göztepe karşısında sonradan oyuna girip şık bir gole imza attı. Ancak başarılı oyuncunun formu her geçen hafta düştü.

Son olarak Ankaragücü maçında iki net fırsattan yararlanamaması, takımını galibiyetten etti. Bu karşılaşmadaki kötü futbolu, derbi öncesi Victor Moses’ı adeta hırs küpü haline getirdi.

‘Yeteneklerin bize lazım’

Yıldız futbolcu, idmanlardaki istekli görüntüsünün yanı sıra müthiş performansıyla da Galatasaray karşısında kendisini affettirmek istediğini gösterdi. Ersun Yanal da oyuncusuna son derece güveniyor. Yanal, öğrencisiyle yaptığı özel görüşmede, “Ankaragücü maçını unut. Derbide özel yeteneklerin bize lazım” sözleriyle motive etti. Moses ise kendisini 12. adama affettireceğini söyledi.