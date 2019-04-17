A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

Bisiklet dünyasının en prestijli derecesi olarak kabul edilen "UCI Saat Rekoru" (UCI Hour Record), dün Lotto Soudal'in Belçikalı bisikletçisi Victor Campenaerts tarafından kırılarak geliştirildi. 27 yaşındaki sporcu, Meksika Aguascalientes Bicentenary Velodromu'nda 1 saat içinde 55,089'km mesafe kat ederek hem Belçika ulusal rekorunun hem de UCI Saat Rekoru'nun yeni sahibi oldu. Daha önceki rekor, 2015 yılından bu yana 54,526 km'yle Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins'e aitti.

"Artık en büyükler arasındayım"

Adını bisiklet sporu tarihine altın harflerle yazdıran Victor Campenaerts, elde ettiği bu büyük zaferden dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, şunları söyledi;

"Özellikle biraz daha iyimser olduğum ilk 30 dakika benim için çok zor geçti. Elbette iyimser olmalısınız ancak ilk yarım saatin ardından biraz daha yavaş bir tempo ayarlamak çok önemliydi. Bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. Çok az yavaşladım fakat buna rağmen yarışın her bölümünde eski rekorun sahibi Wiggins'ten birazcık daha hızlıydım. "

"Gerçekten uzun zamandır, yoğun bir şekilde çalışıyordum. Takımının bana %100 güvendi ve beni sürekli destekledi. Bu güvene da olumlu bir karşılık vermek bence çok önemli. Artık tarihin en büyük bisikletçilerinin yer aldığı listenin içindeyim. Uzun zamandır bu hedefe odaklanmıştım. Rekoru kırdığım ve sihirli 55 km barajını geçtiğim için çok mutluyum"

UCI Saat Rekoru (UCI Hour Record) nedir?

Bir bisikletçinin, nizami bir velodromda(bisiklet yarışı pisti) 1 saat içinde kat ettiği en yüksek mesafe UCI Saat Rekoru olarak kayıtlara geçer. Bu deneme sırasında bisikletçiler, pistte tek başlarına mücadele ederler. Frank Dodds'un 1876 yılında 26.508 km'yle elde ettiği kabul edilen ilk rekordan bu yana, pek çok profesyonel ve amatör bisikletçi bu rekoru geliştirdi.

Campenaerts, 2014 yılında yapılan kural değişikliklerinin ardından bu rekor denemesini gerçekleştiren 18. bisikletçi oldu.

2014 yılından bu yana erkekler UCI Saat Rekorları (km)

Jens Voigt (Almanya) - 51.11

Matthias Brändle (Avusturya) - 51.852

Rohan Dennis (Avustralya) - 52.491

Alex Dowsett (Büyük Britanya) - 52.937

Bradley Wiggins (Büyük Britanya) - 54.526

Victor Campenaerts (Belçika) - 55.089

Mikkel Bjerg, Eylül'de deneyecek

Hagens Berman Axeon takımının bisikletçisi Mikkel Bjerg, Eylül ayında rekoru geliştirmek için denemede bulunacak. 20 yaşındaki Danimarkalı sporcu, daha önce iki kez rekor denemesi yapmış ancak ikisinde de başarısız olmuştu.