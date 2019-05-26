Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Vicente del Bosque, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Idolos adlı bir YouTube kanalına konuşan İspanyol teknik adam, 1999 yazında Arsenal'dan 35 milyon euro karşılığında transfer ettikleri Fransız golcünün takıma bir yıldız olarak geldiğini ancak bir süre sonra takımla antrenmanlara dahi çıkmadığını söyledi.

Eski öğrencisi için "Anelka'nın transferi bize pahalıya patlamıştı. Real'de ilk golünü attığı maçtan sonra soyunma odasına gelip kendisinden yeterince memnun olmadığımızı ve onun gollerine daha çok sevinmemiz gerektiğini söyledi. 1-2 gün antrenmana gelmeyince de kulüp kendisini cezalandırmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı. O sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real kadrosunun bir parçası olan Anelka, İspanyol devinde çıktığı 33 maçta yalnızca 7 gol attıktan sonra 34,5 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'e gönderilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler